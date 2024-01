Megcsinálta? Sikerült? – ezekkel a kérdésekkel hívtak már vasárnap reggel azok az ismerősök, akik hallottak arról a szombati rekordkísérletről, amit egy elszánt orosházi fiatal lány akart 12 óra alatt megvalósítani egy különösen nehéz gyakorlatsorral. És igen! Petrucz Anikó megcsinálta: magyar rekord született. Beleadott mindent. Reggel 8 órától, folyamatosan, nagyon kicsi (hivatalosan engedélyezett) szünetekkel.

Lássuk, mit is?! A suliból általunk is jól ismert négyütemű gyakorlatot. Sokunk kedvencét, a mások által viszont gyűlölt edzéssort. Ám amit Anikó vállalt, az még ennél is nehezebben kivitelezhető volt. Amit ő csinált, az olyan négyütemű fekvőtámasz, amely során a mellkas érintette a talajt, valamint a feje felett tapsolt a sportoló. E mozdulatsort már nézni is fárasztó volt. Az viszont nekünk, szurkolóknak megnyugtató volt, hogy tudtuk, a sportoló alaposan felkészült, nagyon szívós, kitartó. Kellett is az elszántság, no meg a monotonitás ellensúlyozásaként a rendíthetetlen akarás.

A rekordot rögzítő és hitelesítő Sebestyén Istvánnal beszélgetve a sok érdekesség mellett az is kiderült, a fizikai teljesítőképességük határait feszegetők mellett az extrém, sokszor elképzelhetetlen gasztronómiai rekordok őt is meglepik. Egyébként évente több mint száz új különc rekord születik Magyarországon is. Azután a rekord-döntés jó mulatság és nagyon sokszor képes a közösségépítésre.

Addig is véssük jól az eszünkbe ezt a szombati sikert: Orosházán 12 óra 10 perc alatt 5 ezer 98 ismétlésszámmal ért el a sportoló magyar rekordot.