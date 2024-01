Gyászol a világ, elpusztult a legöregebb tyúk. Mindez elkerülhette az asszony figyelmét, mert vasárnapi ebédre tyúkhúslevest főzött. Azért bevallom, én is csak a csabai, Munkácsy téri Sanyi kakas csoportjából értesültem erről. A tyúkanyót Mogyorónak hívták, több mint 21 évet élt az USA Chelsea városában. A Guinness-rekordok Könyvébe is bekerült, amikor bizonyíthatóan legalább 20 éves és 272 napos volt. Gazdája – aki könyvet is írt róla – elmondta, már abban a pillanatban, amikor kihámozta Mogyit a tojásból, kialakult köztük a kötődés.

Mogyit két tragédia rázta meg halála előtt, elveszítette 15 éves lányát, aki szintén elég szép kort élt meg. Aztán pedig Benny, az a kakas pusztult el, akivel egész életében szoros kapcsolatban állt. Bár a tollas csodalény lakhelyét kidekorálták, de látszott rajta, hogy egyre gyengébb, később pedig már enni sem volt hajlandó.

Korábban még Sue Shink szenátor is meglátogatta az idős jószágot, akitől egy bekeretezett oklevelet is kapott a kormányzó aláírásával. Marsi Darwin, Mogyi gazdája kedvencével számos interjún és televíziós szereplésen vett részt, mindenki szeretett volna találkozni az idős baromfival.

No, és itt érkeztünk el Csaba celebkakasához, Sanyihoz. Többször írtam már róla, nagyon megkedveltem, Facebook-oldalának régi követője vagyok. Örömmel láttam, hogy most egy kinyitott esernyőt és fedett etetőt, itatót is kapott, hogy jobban viselje az időjárás viszontagságait. Na, ezek után merjen az asszony kakaspörköltet főzni.