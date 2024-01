Ha azt mondom, hogy havonta 100 ezer forintra lenne szükségem ahhoz, hogy minden vágyam teljesüljön, de csak 97 ezer forintom van, akkor spórolhatok egy párszor a reggeli, ebéd, vacsora szentháromságon, azon, hogy nem olyan fontos venni egy másik farmert, kibír a kopott egy hónapot, de akár azon is, hogy – mivel az összeg nagyjából öt liter benzinnek felel meg – kevesebbet autózom, inkább sétálok vagy biciklizek.

Mindezt csak azért hoztam fel, hogy nagyjából érzékelhető legyen, mit is jelent az az 500-700 millió forint Békéscsaba mintegy 20 milliárd forintos működési költségvetésében. Nagyjából három százalékot. Itt is vannak kötelező feladatok, amely egy háztartás esetében lehet a rezsi vagy az élelmiszer – amelyekkel csak akkor lehet szerintem spórolni, ha nagyon muszáj, de akkor a színvonal is visszaesik –, illetve mondhatni önként vállaltak, mint egy család esetében egy ruha, egy szórakozási lehetőség vagy akár tényleg az autó használata.

A városi közgyűlés ülésén azt mondták, hogy a jelenlegi információk szerint nem egyszerű a helyzet, befoltozni ezt az 500-700 millió forintos lyukat. Vannak fő szempontok, mint az, hogy működhessenek az eddigi színvonalon az intézmények, a bölcsődéktől, óvodáktól a kulturális intézményekig, amivel egyet lehet érteni. Lényeges a munkahelyek megtartása, és én ide sorolom azt is, hogy emelni kell a szakemberek fizetését, mivel van egy szint, amely alá nem lehet menni. A fejlesztéseknek pedig menni kell, kellenek a járdák, az utak, a zebrák, a térfigyelő kamerák.

A nadrágszíjat valahol máshol kell meghúzni. Ez eddig mindig sikerült is, és aztán a nadrágszíjon az elmúlt években lehetett engedni, tekintettel arra, hogy jelentősen több iparűzési adó folyt be a városi kasszába, mint ahogy azt remélték, illetve a kormány is dobott mentőövet, adott támogatást. Ebben azért szerintem most is lehet bízni. Persze, lehet lottózni is. De ha nagyon szeretnék spórolni, akkor pont a lottóra kiadott pénzzel kezdeném.