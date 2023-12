Reggeli kávézgatás közben írom e sorokat. Mégiscsak ez a világ legnépszerűbb itala. (Gondolom, a vizet nem számítva.) Az asszony kávéját is gondosan bekészítettem, csak egy nyomás kell a gépen, és már fő is. Ha ugyanis elmulasztom, már mondja: az ősi Törökországban egy nő törvényesen elválhatott férjétől, ha az nem biztosított számára kávét.

Évente 500 milliárd csésze kávét fogyaszt a világ. Ez naponta 1,37 milliárd csésze, amely 57 millió óránként, 956 ezer percenként és 16 ezer másodpercenként. Sok kávét kellett meginni ahhoz, hogy ezt valaki kiszámolja. Utánanéztem annak is, hogy a kávé név arab eredetű, jelentése: a bab bora. Biztos van igazság abban, hogy nagyon népszerű ital, mert Békéscsabán is több kocsma zár be, mint kávézó.

Már olyan kávéfőző is van, ami wifi-kapcsolattal akár az ágyból is beindítható okostelefonról vagy okosóráról. Automatikus üzemmódban pedig az időzítő funkció biztosítja a megfelelő időpontban a friss kávét, amibe a friss őrlés is beletartozik. A kávé erőssége és hőmérséklete is személyre szabható.

Mindez csak azért jutott eszembe, mert foglalkoztatni kezdett a napokban a kávézacc. Kutatók kimutatták, a zaccban olyan szén-kvantumpontok vannak, melyek képesek megvédeni az agysejteket, így megelőzhető például a Parkinson-, az Alzheimer- és a Huntington-kór is. Mivel pedig van az a mondás, hogy ihatatlan kávé nincs, csak akaratgyenge ember, egy-két kanál zacc is jöhet. Remélem, ezzel együtt egy fapoén is lemegy: fő a kávé, mert fő az egészség.