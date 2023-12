Szinte mindenki be akar még szerezni valamit az ünnepek előtti napokban, sőt, az utolsó pillanatokban, aminek köszönhetően az üzletekben tömegek cikáznak. Van, aki a süteményhez, más a karácsonyi menühöz vásárol, és persze akadnak olyankok is, akik az ajándékokat szerzik be az utolsó percekben. A tömeg pedig állandó, mondhatni nincs olyan napszak, amikor nyugodtabb körülmények között lehetne vásárolni. Nekünk általában a zárás előtti egy óra az ideális, mert olyankor szeretünk menni, amikor nem kell másokat kerülgetni, de ez most kivitelezhetetlen. A termékek közötti sorok tele vannak vásárlókkal, és a kasszáknál is lehetetlen néhány perc alatt végezni. Az emberek ráadásul tolakodnak, nem figyelik azt, hogy a másik is haladni szeretne, de még sokszor azt sem, hogy mások is vannak körülöttük.

A fentiek okán már a kedvem is elmegy, amikor meglátom egy-egy nagyobb áruház parkolóját, amik tömve vannak reggeltől-estig. Ha szükségem van valamire, inkább keresek egy kisebb boltot, és ott veszem meg a hiányzó alapanyagot. Az utóbbi napokban ezentúl elhatároztam, hogy jövőre már december elején megveszek mindent, amire a hónap végéig szükség lehet otthon, akár még a tartós tejet is bevállalom. Így legalább egy vásárlóval kevesebb lesz a karácsony előtti nagy hajszában. Most pedig már csak két nap van szentestéig, amikor minden és mindenki elcsendesül, és remélhetőleg jó időre búcsút mondhatunk a tömegeknek, legalábbis ami a boltokat illeti.