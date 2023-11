Barátom kérdezte, mit keresek a zöldségesnél. Mondtam, hogy savanyú káposztát a tepsis krumplihoz, a csülök már ázik a fazékban. Ha pedig már tőlem kicsit idegen helyre estem be, megnéztem a gyümölcs- és zöldségkínálatot. Aki most akar szőlőt venni, annak mélyen kell a zsebébe nyúlnia. A paradicsomot és a paprikát sem most ajánlom lecsónak. Ezt nem is kellene mondani, mert a többség Békésben időben, jó időben – amikor alacsonyabb volt az ár – eltette télire is a lecsót.

A savanyú káposztánál maradva, a tepsis krumpli alapját a zsír és a vöröshagyma adja meg, jön hozzá egy kis fokhagyma, kömény, bors és a csülök vagy a húsos szalonna. Erre mondtam egyszer: csak csülök, és mesélek. Komolyra fordítva a szót, kedvenc csabai gyümölcsárusomnál megkérdeztem, még almára és körtére éri meg beruházni, vagy álljak át a mandarinra, a narancsra. Majdnem mondtam a banánt, de az már egész éves szezongyümölcs.

Ha már a címnek azt adtam, hogy zöldségesnél, illik szólni a sárgarépáról és a petrezselyemről is. Zöldségtermesztésben elég gyenge vagyok, de fogalmam sincs, miért kerül csak 250– 300 forintba a sárgarépa kilója, és miért 1000–1300-ba a petrezselyemé. A gyömbér kilója sem olcsó, de ebben a náthás szezonban egyre többen veszik, miként a citromot is.

Szólhatnék egészségmegőrzés gyanánt a kolbászról is, de ennek még nincs itt az ideje. A jó hír, már csak néhány napot kell aludni András-napig, amikor a hagyomány szerint elkezdődnek a disznótorok Csabán. Remélem, most is kitartunk február végéig.