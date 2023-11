A közlekedés egyik legfőbb jellemzője manapság a türelmetlenség. Mindenki oda akar érni valahová, és mindenkit csak a saját célja vezérel. Autóba ülve pedig sokan nem a biztonságos közlekedésben gondolkoznak, hanem arra az időpontra fókuszálnak, amikorra érkezniük kell valahová. Ennek az eredményét tapasztalhatjuk az utakon például akkor, amikor nem adnak elsőbbséget, előznek az útviszonyok előzetes felmérése nélkül, vagy éppen hátulról hajtanak valakibe azért, mert a sietség okán nem tartanak kellő követési távolságot. De lehetne még hosszasan sorolni az ilyen szituációkat.

A fenti példák közül mindegyiket tapasztaltam az elmúlt hetekben-hónapokban, néhányat közülük nem csak többször, de egyre gyakrabban is. A következtetés pedig az, hogy járművezetés közben igencsak észnél kell lenni ahhoz, hogy épségben hazaérjünk. Sokszor előfordult ugyanis, hogy az én figyelmem segített megelőzni a másik figyelmetlensége miatti balesetet. Persze a veszélyhelyzeteket fokozza az is, hogy egyre több autó van az utakon, ezen a téren mondhatni kinőtt egy-egy települést a lakossága. Járműsorok kígyóznak a központi helyeken, parkoló autók zömét kell kerülgeni a szűk utcákban, ráadásul még olykor a rossz helyen cikázó gyalogosokat és kerékpárosokat is kerülgetni kell. A káosz tehát adott, a türelmetlenség pedig fokozódik. Főleg reggel, óvodába, iskolába és munkába menet. Pedig mindez megelőzhető lenne. Ha a biztonságosabb közlekedéshez szükséges idővel korábban kelnénk, máris nyugodtabban indulna a nap. És ha mindenki így cselekedne, akár a káosz is megszűnhetne.