Karácsonyi dekoráció októberben? És novemberben? Mindenkinél máshol húzódik az ingerküszöb azzal kapcsolatban, mikor szereti elkezdeni a ráhangolódást az ünnepekre. Van, aki frászt kap az évről-évre egyre korábban boltok polcaira kerülő télapók és égősorok látványától, míg mások lubickolnak a karácsonyi varázsban, így jó előre beköltöztetik azt otthonukba minden fényével, illatával és ízével.

Többen nosztalgikusan tekintenek vissza azokra az időkre is, amikor a fekete péntek valóban egyetlen nap volt. A kereskedők azonban meglátták a potenciált a több hétig tartó akciókban, és ha nem is lenne erre nagy igény a vásárlók részéről, hát azt is megteremtik ellenállhatatlannak tűnő ajánlataikkal. A minket bombázó reklámok hatására pedig ember legyen a talpán, aki el tudja kerülni az impulzusvásárlást. Fontos azonban összehasonlítani az árakat a termék más üzletekben elérhető, illetve korábbi árával is - sajnos néhány értékesítő a vásárlók megtévesztésére épít, és az akció előtt megemeli a portéka árát.

Szintén nem a vásárlók idegeinek borzolására szolgálnak az üzletek polcain sorakozó karácsonyi édességek, hanem egy erős marketingfogásnak köszönhető. Ugyanis, ha korábban kezdik árulni az ünnepi csemegéket, akkor azok, akik előre betáraznak belőle nagy eséllyel még idő előtt elfogyasztják. A boltok pedig igen csak jól járnak a falánkságunkkal, hiszen így még egyszer megvetetik velünk ugyan azt. Úgy tűnik, a sok cukor nem csak az egészségre ártalmas, de a pénztárcánkra is dupla terhet róhat.