Hétköznap este, a reklámok között némi műsorral a tévében. A blokkban egy kivételével már minden hirdetés a karácsonyról szól, van olyan, ami még csak az ünnep hangulatát hozza közelebb okos marketinggel, de olyan is akad, ami már konkrét termékeket sózna a gyanútlan nézők nyakába. Az üzletekben is megjelentek a szaloncukrok és más karácsonyi édességek, illetve ajándéknak valók.

Jelentős ellentét, hogy akad olyan bolt, ahol hamisítatlan őszi dekorációkat árusítanak, amelyek tényleg illenek a néha napos, néha borongós őszi hangulathoz.

Bármennyire korainak és néha értetlennek is tűnik, beleléptünk a „christmas creep”, a „karácsonyi kúszás” időszakába. Az először angol nyelvterületen – hol másutt – meghonosodott kifejezés azt a jelenséget jelöli, amelyben a kereskedők már jóval az ünnepkörhöz kapcsolódó vásárlási szezon előtt karácsonyi témájú termékeket és dekorációkat vezetnek be. Ezzel kialakítanak egy októbertől decemberig tartó, arany negyedévet, ami sokaknak valóban nagyon sokat érhet, hiszen jó néhányan valóban elkezdenek vásárolni.

Az arany negyedév magával hozza a feszültség és az idegesség hónapjait is, hiszen az első karácsonyi termékek megjelenése napról napra egyre nagyobb súllyal nehezedik a családokra, hogy szerezzék be az ajándékokat. A feszültséget pedig, milyen is pszichológia, éppen a vásárlással lehet, legalábbis átmenetileg enyhíteni. Akár azt is mondhatnánk, hogy ügyes, ha nem a mi bőrünkre és pénztárcánkra menne a játék.