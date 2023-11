Köztudott, hogy átlagosan a nők tovább élnek – sok vicc is született ennek lehetséges okairól.

Ha hihetünk a köznyelvben gyakran emlegetett brit tudósoknak, akkor kiderül, hogy a nőkben az ösztrogén tágítja az ereket, ezáltal javítja a vérerek belső falának sejtjeinek a működését, így kisebb az esélye az érelmeszesedésnek és a szívbetegségeknek. A cikk, amit olvastam arról is szólt, hogy ennek ellenére a nők főként a hozzáállásuknak, életvitelüknek köszönhetik, hogy tovább élnek.

A nőktől társadalmilag is elfogadott, hogy megéljék az érzelmeiket, emiatt erősebb kapcsolati védőhálóval is rendelkeznek, így könnyebben birkóznak meg a stresszel. Jobban figyelnek az egészségükre a táplálkozás és a mozgás szempontjából, ráadásul előbb is fordulnak orvoshoz egy adott tünettel, mint a férfiak. Továbbá, kisebb hányaduk él hosszútávon egészségkárosító szokásokkal, mint a dohányzás, rendszeres alkohol- vagy a drogfogyasztás, plusz fizikailag is kevésbé kockázatvállalók a férfiakhoz képest.

A férfiaktól sajnos elvárja a társadalom, hogy ne mutassák ki az érzelmeiket. A közvélekedés szerint az a férfias, ha mindent kibírnak – akár testi, akár lelki fájdalomról van szó. Így érzelmeiket sokszor elfojtják, megágyazva több mentális, ennek következtében pedig fizikai betegségnek – a tünetekkel viszont ritkábban vagy később fordulnak orvoshoz.

Tehát nemcsak egyéni, hanem társadalmi felelősségünk is ennek a tendenciának a javítása.