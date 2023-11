Azt mondják, a termékek csomagolása döntő tényező a vásárlásnál, mert az emberek a külcsín alapján is következtetnek a minőségére, az értékre, mi több, a kiszerelés megnyerő életérzéseket közvetíthet. A sorok között azonban olvasni is lehet, nem kötelező a bűvöletbe esés. Dönthetünk úgy is, ahogy a kétegyházi kisiskolások: odafigyeléssel minimálisra csökkenthetjük a csomagolási hulladékot. Ennek jegyében érkeztek szerdán Békéscsabára piacozni.

A programhoz örömmel csatlakoztam, élveztem, hogy elvegyülhetek Csákvölgyi Erika csapatában. A pedagógusasszisztens évek óta gyártja az iskolai jógyakorlatokat, idén bevonta a Márki diákjait az Európai Hulladékcsökkentési Hétbe. Élménydús programokon keresztül tanítja a fogékony korosztályt a bolyó megóvására; a héten a gyerekek szappant, sütőtöklekvárt, tésztát készítettek közösen, a piacra pedig elhozták ökoszatyraikat. Idényzöldségek, gyümölcsök kerültek bele, szíveikbe pedig fontos emlékek. A zöldséges néni mosolya, a szörp-és fűszerárus jósága, a tejesember humora.

Mindenki elmélyült, lelassult, kapcsolódott, sőt üzent is. Akad olyan, aki eldobja a petpalackot, holnaptól kulaccsal jár iskolába. Másikuk saját konyhakertről, befőzésről álmodik. Annyi biztos: ajándékaikat a Jézuska régi, kidobásra ítélt kottákba, térképekbe, újságokba csomagolja majd. Ők „a jövő zöld generációja”, a bolygó legnagyobb grátiszai. Most tökéletesek. Elszántan, felesleges csomagolás – érdekek, manírok – nélkül.