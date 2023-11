Immáron három a szupermarket-igazság Csabán, a Lencsési-lakótelepen, ahol sokan élnek. A Tesco és a Lidl között megnyílt tegnap az Aldi is. Jön a ráadás, jövő csütörtökön a Lencsési ABC helyén beszáll a piacra a Spar is. Közel lakunk ezekhez a nagyboltokhoz, szerintem mind a négybe küld majd az asszony. Spórolni kell, tehát nem egy helyen megvenni mindent, hanem elmenni oda, ahol az adott termék a legolcsóbb. Láttam, hallottam tegnap, sokan így csinálják.

Az Aldinál és a Lidl-nél is pörgött a szerencsekerék, a megvett árun kívül – bizonyos értéken felüli vásárlásért – ingyenesen ajándékot kaptak a vevők. Csupa boldogság, kivéve azokat a közlekedőket, akik nem valamelyik üzletbe mentek, hanem a belvárosba igyekeztek volna. Az üzletekhez bekanyarodás sem volt egyszerű, mert az úttest és a parkolóhoz jutás között megy keresztben a kerékpárút. Szóltak a dudák, heves kézmozdulatokat láthattunk autósoktól és biciklisektől, pro és kontra.

Akadt, aki az Alditól gyalog sétált át a Tesco parkolójában hagyott autójához, és felhánytorgatta, hogy nincs egy betonozott átjáró. A Lidl és az Aldi közötti benzinkút számított a nyugalom szigetének, nem csütörtökön nyitott, lufi és szerencsekerék sem volt, szerencsére üzemanyag igen. Azért a kis Tesco is lépett, ott átrendezték a szupermarketet, és új termékskálát is felvonultatnak. Most tanulom, hogy mit, hol kell keresni. A feleségem szerint egy a biztos: a sört bárhol megtalálom. Még ha nem is keresem.