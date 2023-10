Egy tűzoltóautó méretével és színével mindig szemet szúr a közúton, akkor is, ha nem villog és nem szirénázik. Egy pirosból narancssárgába hajló, neonszínű járgány pedig még nagyobb látványosságként értékelhető, főleg, hogy nem a katasztrófavédelem vagy tűzoltóság felirat olvasható rajta, hanem az, hogy Feuerwehr Bad Vilbel. Egy ilyen járművet kapott több közreműködőnek köszönhetően, felajánlásként a minap a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület Németországból.

Bár lehet, hogy egy több mint 30 éves autóról van szó, olyan kiváló állapotban van, úgy csillog-villog, mintha most gurult volna ki a gyárból. A kötegyáni önkéntes tűzoltók számára pedig hatalmas előrelépést jelent. Nem is igazán abban, hogy pár ezer kilométerrel kevesebbet futott, mint a meglévő járművük, hanem abban, hogy ez szinte minden olyan eszközzel felszerelt, amire szükségük lehet a beavatkozások során, legyen szó a lángok elfojtásáról vagy a vihar okozta károk felszámolásáról.

A Frankfurthoz közeli Bad Vilbel városából egy küldöttség is érkezett Kötegyánba, a német tűzoltók pedig bemutatták a helyi önkénteseknek, hogy mit hol találnak, hiszen fontos, hogy becsukott szemmel is tisztában legyenek azzal, mihez hogyan kell nyúlni, a beavatkozásoknál minden másodperc számít. A Bad Vilbel-i felirat és címer helyére hamarosan kikerül, hogy Kötegyán, és a helyi önkéntes tűzoltók ezzel a járművel indulhatnak segítséget nyújtani a bajba jutottaknak – nemcsak Kötegyánban, hanem Méhkeréken és Újszalontán is.

A történet pontosan ezért túlmutat azon az egyszerű tényen, hogy a kötegyáni önkéntesek kaptak egy korszerűbb tűzoltóautót. Hiszen ennek köszönhetően még nagyobb biztonságban érezhetik magukat a kötegyániak, valamint a méhkerékiek és az újszalontaiak egyaránt.