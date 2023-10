Van értelme a tanulásnak. Egy életen át, vagy ahogy divatos szóval mostanában fogalmazunk: élethosszig. Napjainkban pályaorientációs, vagy egyszerűbben, pályaválasztási napok, vásárok segítik a diákokat és a hozzátartozókat, hogy a fiatal merre induljon, mi felé nyisson a nyolcadik osztály elvégzése, vagy a középiskolai évek végén.

Jó hallgatni, olvasni a sikeres emberek egyszerű megnyilatkozásait. Karikó Katalin Nobel-díjas kutató egyszer azt mondta, nem emlékszik, hogy sokat költött volna, energiáit önképzésre fordította, olvasott, konferenciákra járt, nyitottsága, kíváncsisága, a tudásvágya vitte előre, hogy kiszélesítse világlátását, jobban megértsen összefüggéseket.

Most, szegedi látogatásán is azt nyilatkozta, a Nobel-díjjal járó összeget az oktatásra és a kutatásra szeretné fordítani. Egy szóval: befektet. A tudásba.

Legyen valaki sikeres sportoló, elméleti szaktekintély, vagy kétkezi, szakmájában eredményes hétköznapi ember – ők is legyenek példák fiataljaink szemében. Habár azt is látom, a világháló vonzásában élő korosztály új megélhetési praktikákkal próbálkozik: influenszerek, gyorsan meggazdagodó ismertek, celebek nyomdokaiba lépne, ha tudná a többség, valójában mivel is jár ez. Bevallom, ilyesmire specializálódott pályaorientációs napról még nem hallottam...

Szerintem a legjobb útravaló a fiataloknak, ha van előttük jó példa, ha tájékozottak, ha támogató szülői és szakmai hátország ad mindehhez segítséget. Van felelősségünk nekünk, rutinos munkavállalóknak is.