Arcpiactér. Egyebek mellett így fordította le egy arra szakosodott honlap az egyik legnépszerűbb, hazánkban egyértelműen a legkedveltebb közösségi oldal nevét. Persze az arcodalom, az orcakötet, az orcárium vagy a tengerpofa sem lenne gyenge elnevezés.

Az elmúlt néhány napban Békés vármegyében is sokak fiókját egyszerűen ellopták, átvették fölötte az irányítást, hogy a valódi tulajdonosnak, illetve felhasználónak esélye se legyen azt visszaszerezni.

A mögöttünk hagyott esztendőkben elképesztő utat tettünk meg, és miközben kezdetben még az e-mailtől is idegenkedtünk, mára életünk több-kevesebb részét az említett közösségi oldalakon töltjük. Képek, fotók, adatok, barátok, ismerősök nevei, üzenetek sorjáznak ott, görgetjük a hírfolyamot, lájkolunk, posztolunk, és eszünkbe sem jut, hogy mások eközben lesben állnak, vagy éppen trükköznek. S, ami néhány évvel ezelőtt még teljesen valószínűtlennek tűnt, a közösségi oldalunkkal oda lehet életünk egy fontos része is. Gondolják csak el, hogy valaki kénye-kedve szerint elkezd a nevünkben kommunikálni, fotókat osztogatni, történeteket kitenni, barátságot megszüntetni vagy kezdeményezni, kapcsolatot építeni vagy tönkretenni. Gyakorlatilag elkezdheti élni életünk egy részét a szobája sötétjéből. Ismerőseink nagy része, ahogy a legtöbbünk, már ezekről az oldalakról tájékozódik, már onnan szerzi az információit, és bármilyen fals lehet egy-egy hír, akár képes lehet olyat is elhinni, ami nagyon távol áll az érintett eredeti személyiségétől. Belesodródtunk valamibe, pedig egyikünk sem akart termék lenni az arcpiactéren.