Kísérlet sok volt, a vérrel való gyógyítást már a középkorban is megpróbálták az orvosok, de az első, sikeres vérátömlesztést Buenos Airesben végezték el 1914 novemberében. A véradások kezdete 1933 decemberére datálódik. A "mozgalom", ami azóta már megszámlálhatatlan életet mentett meg, Németországból indult útjára. Ma Magyarországon 1600-1800 önkéntes véradóra lenne szükség naponta, hogy minden vércsoportból megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre. A vér más anyaggal nem pótolható.

Szerencsére itt, Békés vármegyében általában sokan nyújtják önzetlenül karjukat, azoknak pedig, akik még nem szánták el magukat, szeptember 26. kiváló alkalom lehet; akkor tart a BSZC Trefort Ágoston tagiskolája, kollégiuma véradást. Az apropót 19 éves tanulójuk adta, aki gerincműtétre vár. Érthető okokból nem akart névvel szerepelni az újságban, de történetét megosztotta.

Szerény, szorgalmas, jólelkű, céltudatos fiatalt ismertem meg benne, aki zsenge kora ellenére jót, rosszat is megtapasztalt már élete során. Műtétre, vérre vár majd, most mégsem elsősorban magának keresi a donorokat, inkább másokért igyekszik tenni. Saját példáján keresztül szeretné népszerűsíteni a véradást, mert pontosan tudja, mekkora kincs a kórházban a vér, ahogyan azt is, hogy bárki, bármikor kerülhet embert próbáló helyzetbe. Remélem, műtétjén hamar túl lesz, s megszabadul a fájdalmaktól. Találkozásunk megerősített: mindenkinek vérében van a segítség.