Sosem gondoltam, hogy már a harmadik X előtt úgynevezett macskás nő leszek. Bár, párkapcsolati sikerességemet alapul véve – kis önirónia – eddig is erősen fennállt ennek a lehetősége a jövőre nézve. (Mondjuk, a macskák legalább tutira őszinték, a cicatartók tudják, miről beszélek.)

Egyetlen gyermekem – tudom, tudom, a házi kedvenc nem gyerek –, a tízéves gyönyörű macskám mellé (ha még nem adna elég elfoglaltságot és nem forgatna ki eléggé a vagyonomból prémium minőségű táplálékigényével) még szárnyaim alá vettem két kóbor macskát is. Na, de nem csak én, hisz egyikőjüket, nevezetesen Lilit az egész utca eteti, a folyton gömbölyű hasú eltartott még azt is megengedheti magának, hogy a szomszéd Alfa Romeo típusú autójának tetején pihenje ki az utcai fenegyerekség fáradalmait.

A napokban viszont megjelent egy küllemre sokkal szerencsétlenebb, fiatalabb és kisebb példány is. Persze, hogy nem hagyhatom éhezni azt, akit még az ág is húz... Ráadásul, spéci állatmágnessel rendelkezem: a kutyák szeretnek, a kóbor macskák pedig megtalálnak. Így hát a tigrisszem mintázatú lelenc – és persze Lili – kedvéért állandósult az etető- és itatótál az ablakom alatt. Szerencsére, több lakóközösséggel ellentétben itt senkit nem zavar a dolog, egyikőnk sem szeretné kiéheztetni vagy szenvedni hagyni a már így is peches, hontalan állatokat.

Már csak azt kell kitalálnom, hogy hosszútávon miként tartom el az újdonsült patronáltjaimat.