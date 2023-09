Általában csak minimális készpénzt tartok a pénztárcámban. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy ha véletlenül elhagyom – amire szerencsére eddig nem akadt példa –, akkor ne legyen akkora a kár. A másik, hogy immár szinte mindenhol lehet bankkártyával fizetni, és ha így teszek, akkor nekem sem kell bajlódnom, illetve az eladónak sem okoz problémát a visszajáró. A harmadik: meguntam, hogy a sok apró, tíz- és húszforintos miatt a tárcám mérete a kétszeresére duzzad.

Elismerem, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor szükség lehet a készpénzre. Hiszen bármikor beüthet a krach, elromolhat a boltban a készülék, ami miatt nem lehet bankkártyával fizetni. Emellett ott vannak a fémpénzre éhes békéscsabai parkolóautomaták, valamint ott van a piac, ahol azért továbbra is készpénzért cserél gazdát az áru.

Nem véletlen, hogy Békéscsabán, a városi közgyűlés ülésén is felmerült két, bankautomatával kapcsolatos probléma. Az egyik, hogy bizonyos városrészekben vagy nincs készpénz felvételére lehetőség, vagy ha van is, akkor az automatákban nincs elég felvehető summa. A másik, hogy a békéscsabai piacon nincs bankautomata. Előbbi gondot megértem, valamint utóbbit is, de azért megjegyzem, hogy a piactól mindössze 300 méterre van a bevásárlóközpont, amely hemzseg az automatáktól.

Továbbra is kitartok amellett, hogy a készpénz korszaka lejárt abban a világban, amikor úgy is lehet fizetni, hogy a vásárló egy terminál közelébe teszi az okostelefonját vagy a csuklóján lévő okosóráját.