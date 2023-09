Mi folyik keresztül Békéscsabán? – tették fel a kérdést a hétvégén Budapestről Békésbe látogató vendégek. Majd amikor megtudták, hogy az Élővíz-csatornáról van szó, rögtön el is mondták, hogy mekkora értéknek tartják a városközpontot hangulatossá varázsoló vizet. Azt is elárulták, hogy megtetszett nekik az egyedi környezet, a fák, a növények, az, hogy gyakorlatilag a település centrumában egy ilyen érték található. Bár azt hiszem, hogy ezzel mi magunk is tisztában vagyunk, de néha szinte szembecsap, amikor kívülállók csodálkoznak rá, hogy milyen különlegesség van a „birtokunkban”.

Persze a levegőben ott lebegett a ki nem mondott kérdés is, hogy tudunk-e sáfárkodni ezekkel az adottságokkal. Az elmúlt években már nagyon sok minden történt, fejlesztések is ezen a területen, egyre többen ismerik meg az Élővíz-csatorna különleges környezetét, járják körül egy-egy szakaszát, töltenek el kellemes perceket, esetleg órákat a partján. Ennek ellenére talán nem túlzás azt mondani, hogy feladat még akad bőven, hogy a lehetőségből kimunkált valóság legyen.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy azt higgyük térségünk híján van az adottságoknak, pedig érezhető és a visszajelzések is azt támasztják alá, hogy ez nem így van. Talán másfélék, a megszokottól kissé eltérőek ezek a sajátosságok, de kellő kreativitással, ötletekkel, innovációval és elképzelésekkel ezekkel igenis élni lehet és élni is kell. S akkor a pesti vagy máshonnan érkező vendégek még inkább rácsodálkozhatnak a helyi csodákra.