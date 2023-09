Kislányomnak jó dolga volt a nyáron, sokat fagyizott a nagyszüleivel, tőlem meg néha jégkrémet kapott, és a hűsítők dacára megúszta a torokgyulladást. Papája mesélte neki, – így nagy hévvel adta tudtomra –, régen egy gömb csak tíz forintba került. Rávágtam, volt az két forintért is a hatvanas években, a dédi ifjúkorában meg fillérekért. Értelme persze nincs összehasonlítani az akkori és a mai árakat, csak jól esik kicsit nosztalgiázni. A készítők mára kiszakadtak a puncs-citrom-csoki-vanília dimenziójából, különleges desszertekkel rukkolnak elő, extrém ízekkel, textúrákkal kísérletezgetnek.

Az idei év slágere például a mangós és a popcornos jégkrém lett. Ráadásul kiderült: Békés vármegyében termesztett pattogatni valóból is jutott bőven a kapós finomságokba; az itteni gazdák több mint 1400 hektáron nevelt kukoricája is hozzájárul a jégkrémkészítéshez. Meg is nyugodtam. Tulajdonképpen hazait választottam, amikor elcsábultam a karamellizált kukoricadarabkák láttán a 37 fokban. Persze ettől még a parfé se nem egészséges, se nem pénztárcabarát, de – ahogy a reklám is hangoztatja – bizony bekapcsolja rajtunk az örömgombot.

Őszi depresszió ellen most kifejezetten ajánlják a csokis, kakaós, joghurtos, boros finomságokat – kis mennyiségben. De megsúgom: egy jól összerakott salátával, kiadós sétával, vagy kocogással ugyanannyi endorfint szabadíthatunk fel. Érik a körte, az alma, a szőlő és a levegő is frissebb már reggelente...