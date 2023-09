A jelenleg országszerte zajló Mobilitási Hét programsorozat egyik immár komoly hagyományoknak örvendő eleme a Bringás reggeli, amire a vármegyén belül többek között Békéscsabán és Szarvason is várják a lakosságot. A lényege persze az, hogy minél többen biciklivel induljanak útnak autó helyett, legalább ezen a napon. A kezdeményezés pedig egyre időszerűbb, és ha tehetném, legalább havonta egy ilyen akciót előírnék.

A kerékpározás népszerűsítése iránti lelkesedésem oka pedig az autók jelentős megszaporodása, ami miatt az ember már-már úgy érezheti, hogy Békés vármegye legnagyobb városai is aprónak bizonyulnak a gépjármű forgalomhoz képest. Hosszú autósorok vannak a kereszteződéseknél, a körforgalmaknál, a parkolók már kora reggel elfogynak, szinte mindenhol. Mert mindenki autóba ül, szó szerint értve, hiszen a legtöbb családban ma már két-három autó van. Persze, így vagyunk ezzel mi is. Két autónk van, mivel gyakran a vármegye különböző részeit járom a munkám miatt. A vezetés viszont egyre fárasztóbb, és örömmel tölt el, amikor egy-egy szabadnapomon biciklivel közlekedhetek a városunkban.

Talán azért is hiányzik ennyire a biciklizés, mert amióta megtanultam, onnantól egészen a munkába állásig kerékpárral jártam mindenhova. Ez nem csupán természetes volt számomra, hanem jótékony is. A folyamatos biciklizés ugyanis jó erőben tartott és a plusz kilókat is elhárította. Éppen ezért fogadalmat tettem, miszerint igyekszem a jövőben minél többet két keréken közlekedni. Ajánlom ugyanezt másoknak is, hiszen a fentieken túl még a vezetés okozta stressz is elkerülhető így.