A föld tele van kincsekkel, köztudott, hogy Békés vármegye egyes területei is lakottak voltak már a „történelem előtti időkben” – erről tanúskodnak a régészeti leletek is. A legújabb a tavaly Medgyesegyháza határában fellelt fiatal nő csontváza, illetve az idén kiásott arany hajkarika.

A letűnt korok emlékei idővel a múzeumokba kerülnek. Megőrzésükhöz, bemutatásukhoz lépést kell tartani a korral, meg kell szólítani a fiatalabb, virtuális valóságot jobban preferáló generációkat is. A Munkácsy Mihály Múzeum jelesre vizsgázott ebben. Bizonyította: egy ötletes, vagány tárlat még ma is sokakat vonz, tanít. Elég, ha a blue chip programsorozatra gondolunk, ami igazi szellemi ínyencség. (Holnap épp Szent László királyról tudhatunk meg érdekességeket.) A váci múmiák időszaki kiállításához kapcsolódó zseblámpás tárlatvezetés is igazi kulturális csemegének számított.

Belegondoltam: húsz éve még óvatosan, csendben lépkedtünk a múzeumokban, porszemet sem vertünk fel. Órákban mértük az időt. Ma másodpercekben tesszük, így meglehet, hogy hamarosan a digitális térben kereshetjük szellemi örökségünk egy részét. Az interakció, a személyes bevonódás lett az igazi varázslat, nem látogatók vagyunk, sokkal inkább szereplők. Olvastam; Van Gogh képeit Hollandiában már óriáskivetítőkön mozgatják meg, ezzel csalogatják a nézőket. Újragondolás, újracsomagolás lett az érdeklődés nyitja, és nincs is ezzel baj, amíg a lényeg nem vész el.