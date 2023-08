A pogácsakészítés egy igazi művészet. Mindenki másképp csinálja, mindenkié más ízű lesz. Nincs tehát két egyforma belőle, mégis mindegyiket szeretjük. A mi családunkban is nagy hagyománya van a pogácsasütésnek. Mindkét nagymamám készítette gyerekkoromban, majd anyukám sütötte, idővel pedig én is belekezdtem. Mindannyiunknak volt és van is saját receptje. A nagyi a sima pogácsát süti leginkább, anyukám a sajtos verzió felé kanyarodott, míg én egy szuper tepertős pogácsa receptbe szerettem bele.

Fontos megjegyezni a pogácsáról, hogy mindig és minden szituációban jól jön. Lehet enni reggelire a tejeskávéval, falatozni belőle ebéd után, vagy este bekapni néhány darabot, ha még éhesek vagyunk, de már nem akarunk nagy étkezésbe fogni. Ugyanakkor elengedhetetlen „falatkája” a családi összejöveteleknek és kisebb-nagyobb rendezvényeknek, illetve az utazásoknak is. Hiszen eláll sokáig, ráadásul másnap és harmadnap is finom.

A pogácsának tehát nem csupán múltja és hagyománya van, hanem jelene is. Egy állandó és biztos pont az életünkben. Nagyszerűségét pedig az is bizonyítja, hogy saját fesztiválja van Kétegyházán, amit épp az elmúlt hétvégén tartottak, immár tizenötödik alkalommal. Na, ott volt igazi pogácsa mennyország. Olyan, ahol még a kerítés is ízletes pogácsákból áll. Aki azonban nem látogatott el a rendezvényre, azt arra biztatom, vegye elő régi receptjét, és süssön pogácsát!