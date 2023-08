Egyetlen nyári napon csaknem húsz elárvult, kidobott kiscicának kértek segítséget az egyik csabai állatmentőtől. A macskák, melyeket befogad, gyógyítgat, erősít, alultápláltan, koszosan, betegen landolnak nála, sokszor légypeték, bolhák szívják belőlük az élet utolsó morzsáit. Rengeteget dobozba, zacskóba téve hajítanak ki, akad olyan, amely autóból "pottyan az ölébe". Gondozásuk kimerítő, s amint párat örökbe ad, duplaannyi kerül a helyükre.

A felelős (felelőtlen) állattartás sajnos még mindig aktuális téma, ráadásul ma van a macskák világnapja. A Nemzetközi Állatjóléti Alap nevezte meg több mint húsz éve augusztus 8-át, azért, hogy a kóborkákkal kapcsolatos problémákra, és az emberi magatartás hiányosságaira felhívja a figyelmet. Sokan nem is tudják, de a cicák a legnépszerűbb háziállatok, becslések szerint számuk háromszorosan felülmúlja a második helyen álló kutyákét. Csak azt nem értem, ha ennyire szeretjük a bársonyostalpúakat, miért nem keressük fel az állatorvost is az érdekükben? Ivartalanítással megelőzhető a felesleges szaporulat, sőt több daganatos betegség is. A legelső viszont az alapos megfontolás: mielőtt bármilyen állatot hozunk a házhoz, nézzük meg, jut-e rá pénz, idő.

A macska 12 ezer éve háziállat – talán ennyi nem volt elég nekünk a változásra, a felelősségvállalásra? A kiskort elhagyva egymás közt egyébként már nem használják a nyaú-t, csakis miattunk "beszélnek" . Meghalljuk nyávogásukat?