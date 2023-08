Noha ezen a héten még megmutatja a nyár az igazi arcát, immár mondhatjuk, hogy túl vagyunk rajta. Ilyenkor pedig ki emlékszik már az előző évire? Az, az ideivel ellentétben igencsak szárazra és forróra sikeredett. A tavalyi csapadékhiány most érezteti hatását, rengeteg fa száradt ki az elmúlt időszakban Békéscsaba közterületein, Jaminától a Lencsési lakótelepig, intézmények, így bölcsődék és óvodák udvarain. És bármennyire is szépek, árnyékot adók voltak, mostanra balesetveszélyessé váltak, és jobb kivágni őket, míg megvárni azt, hogy kidőljenek egy viharban.

Meghökkentő adatot közölt a polgármesteri hivatal: 580 közterületen lévő fa kivágását rendelték meg, és immár folynak is az ezzel kapcsolatos munkálatok. A pénzügyi bizottság nemrég tartott ülésén pedig arról is döntöttek, hogy – figyelembe véve a kéréseket – több veszélyessé vált növényt távolítanak el bölcsődék, óvodák udvaráról. Sőt a grémium javaslatára egy tájékoztató is készül, hogy a közeljövőben nagyságrendileg hány fát kell kivágni. Ez ugyanis csak a kezdet volt, a munka, ha lesz rá kellő fedezet, az 580 után is folytatódik.

Bár soknak tűnik az 580, igazából ez százból egyet jelent a 63 ezer közterületen lévő fa városában. És ugyan mindenki szereti a fákat – főleg az örvös galambok, akiknek otthont adnak –, azért fontos tudni, hogy egy bizonyos idő után egyébként is ki kell termelni őket, és utána is jó célt szolgálnak: mennek tüzelőként rászoruló családok számára. A kivágás után az egyetlen nagy feladat az lehet az önkormányzat számára: ültetéssel pótolni a kitermelt egyedeket, hogy biztosított legyen a körforgás.

Aztán pedig vagy locsolni vagy megköszönni az esőt, attól függően, hogy a tavalyi vagy az idei nyár ismétli önmagát.