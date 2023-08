A jó irányba elküldött postagalambok leteszik a szállítmányt, és jönnek is vissza a feladóhoz, hogy elnyerjék méltó jutalmukat. Szerintem a gyulai Cséfán Tivadarhoz mindenképpen. Ő az, akit nemcsak Gyulán, de szinte egész Békésben Dodóként ismernek és szeretnek. Jószívű az emberekkel, miért éppen a galambokkal ne lenne az.

Dodó a hétvégén a postagalambászok Békés vármegyei, tízéves jubileumán rangos díjat kapott elnökként, a világszövetség vezetőjétől, eddigi ténykedéséért. A postagalambász a gyulai Steigervald-tanyán vehette át az elismerést egy ünnepség keretében. Ennél jobb helyszín nem is lehetett volna. Steigervald József, a tanya gazdája, közös barátunk ugyan elhunyt, de a családja viszi tovább a Jóska által képviselt és őrzött hagyományokat. A tanyán ugyanúgy helye van a galamboknak, mint a szürkemarháknak, bivalyoknak, a csodálatos lovaknak, de akár a tyúkoknak, hízóknak is.

Jóska mondta egyszer Dodóról, hogy ennek az embernek lelke van. Galamblelke. Mindenkinek szívből ad önzetlenül mindent, ami tőle telik, de néha többet is, és nem vár el érte semmit. Nem egyszer tudósíthattam olyan rendezvényről, ahol a végén elhangzott: az ételt köszönjük Ambrus Gyurinak, Péli Pistának, az alapanyagot tekintve pedig Dodónak.

Főiskolásként az egyik irodalomszigorlaton kihúztam Beckett: Godot-ra várva című drámáját. Majdnem egyből is ki is húztam a vizsgáról, de nagy nehezen kettessel átmentem. Jobb nekem Dodóra várva. Olyan galamblelkű, hogy talán erre a cikkecskére is adna egy hármast.