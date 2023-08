Gyermekkoromban mindig arról álmodoztam, hogy felnőttként, miután megszereztem a jogosítványomat egy Volkswagen Bogarat vezetek majd. Odáig voltam a régebb típusú Bogarakért, majd az újakért is, különösen a cabriokért. Gimnázium végére meg is lett a jogosítványom, ám a Bogaras álmokat nem értem utol. Az első években anyukám autóját vezettem, és csak évekkel később lett saját négykerekűm. Azóta persze volt már több autóm is, de egyik sem Bogár, sőt, nem is Volkswagen. Úgy tűnik, az álom álom is marad, hiszen autózás szempontjából a nagy tér és a pakolhatóság lett az elsődleges szempont, immár kétgyermekes édesanyaként.

Jelenleg egy városi terepjárót hajtok, ami nagyon távol áll a Bogaraktól. Jó pár évig biztosan így is marad még, de legalábbis addig, amíg a gyerekek kirepülnek. Ki tudja, talán később, amikor már főleg csak ketten autózunk, lehet, hogy meglesz még az a Bogár is. Ami viszont addig is kárpótol, az a Gyomaendrődi Volkswagen Bogár és Busz Party, amire minden évben van szerencsém ellátogatni, és legalább a szememet legeltethetem a szebbnél-szebb járműveken. Ilyenkor persze mindig újra felébred bennem a Bogaras vágy. A kedvenc programelemem a rendezvényből a komoly hagyományoknak örvendő felvonulás, ahol nem csupán láthatom, de hallhatom is az álomautó hangját. Ami pedig az egészben ennél is jobban lenyűgöz, az a Bogaras közösség, amelynek tagjai évtizedek óta járnak együtt a találkozóra, miközben látják egymás gyerekeit felnőni, és persze a másikat megöregedni. Azt hiszem, a Bogárnál jobban már csak egy ilyen közösségi létre vágyhat jobban az ember.