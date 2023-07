Nehéz kivárni a szezont. Hamarabb ennénk szamócát, dinnyét és paradicsomot, mint ahogy nálunk beérik. Jön az import, szép-szép, de nem az igazi. A hazai késik, mert nem télen terem. Jobban hozzá kéne szoktatni a Békés vármegyei paradicsomot és uborkát a télen terméshez, hogy ne csak a neki megfelelő fóliás vagy szabadföldi körülmények között teremjen.

És akkor itt van most a dinnye is. Nem a gazda trehánysága, hanem az időjárás miatt érik be később. A termesztő abban érdekelt, hogy minél hamarabb friss, utaztatás nélküli gyümölcsöt tegyen le a vásárlók elé. Az időjárás azonban keresztbe tett. Mindezzel fogyasztóként nem foglalkozunk, legyen ez a gazda baja. Egészen addig, amíg nem rajtunk csattan az ostor. Az időjárás, a tavaszi fagyok miatt alig van kajszibarack Békésben, megsínylette az időjárást a cseresznye is. Az egy napon belüli, akár 15–20 fokos hőmérséklet-ingadozás miatt a görögdinnye felül pirult, alul fázott.

Tegnap voltam Csabán Csicsely Jani barátomnál, akit a paradicsomvész sújt. Feketednek a növényei szárai, előbb-utóbb rámegy a termés, miként ráment egy része eddig is. Ami még jól fest, holnapra hólyagos lehet. A termesztőnek fogalma sincs, miért támadta meg ez a gombabetegség a termését. Miként az árpatermesztő sem tudja, miért kevesebb a hektolitersúlya a termésének a szabványnál, amikor megadott neki mindent.

Barátom mondta erre, hogy minden kiforrja magát (lásd cefre), és mindennek eljön az ideje. A baj csak az, hogy utána hamar lejár.