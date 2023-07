Mondtam az asszonynak, a pelenkát nehogy elfelejtse a boltból. Tombol a strandszezon, ilyenkor nagy hasznát veheti az ember. Ha van kisbabája, ha nincs. Az értékeink strandon való elrejtéséről olvastam, a legbiztosabb, ha pelenkába rejtjük a pénzt, bankkártyát, telefont, abba nem nyúl bele senki.

Azt is mondtam a nejemnek, hogy a naptejnél ne csak a faktorszámot nézze, hanem a flakon kialakítását is. Olyan a legjobb, amibe beledughatjuk a vízparton vagy a medence szélén az értékeinket. Persze, célszerű ezt akkor megtenni, amikor már üres a doboz. Könyvszéfet is készíthetünk, néhány lapot úgy ragasztunk össze, hogy könnyen betehessük, majd kivehessük belőle, ami fontos. Ezt azért is jó megoldás, mert manapság elég ritkán hallani olyat, hogy könyvet loptak a strandról. Akkor fordulhat elő, ha valakinek ott jut eszébe, hogy könyvszéfet csináljon.

A feleségemtől kértem, hogy egy kis kerti ásót is vegyen. Amikor letelepszünk, mellettünk egy gödröcskét áshatunk, és belerakhatjuk az értékeinket. Papuccsal, törölközővel megjelölhetjük a helyét. Ezzel csak az a gond, hogy már papucsot és törölközőt is loptak, és ha így járunk, feláshatjuk a fél strandot. Másrészt, minek viszünk ki értékeket, ha elássuk.

A nejemen láttam, hogy ütődöttnek néz, és ki is mondta az ötleteimről, hogy ehhez minimum egyszer el kéne mennünk legalább a csabai strandra, ami itt van tőlünk két sarokra. Igaza van. Mondtam is neki, vegyen a pelenka helyett inkább három sört.