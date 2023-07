Közel állok hozzá, hogy azt is megérjem, amikor egy mesterséges intelligenciával felvértezett humanoid robotot kérdezhetek egy sajtótájékoztatón. Ha Genfben lettem volna a minap, már túl is lennék rajta. Békésben egyelőre még emberek állnak ki a sajtó képviselői elé. Legalábbis erre a hétre én csak ilyen meghívókat kaptam.

Szerintem hamar begyűrűzik ez hozzánk is, mint minden más, amit a szakmában sokáig elképzelni sem tudtunk. Például, hogy mobiltelefonnal veszünk fel anyagot, laptopon pötyögjük be a cikket, e-maileket küldünk és kapunk, itt a Skype és a Messenger is. Az ENSZ Nemzetközi Távközlési Uniójának genfi rendezvényén ott volt Grace, akit a világ legfejlettebb humanoid egészségügyi robotjának tartanak, és a rocksztár, Desdemona is. A rendezvény arra hívta fel a figyelmet, miként segíthetik a robotok a fenntartható fejlődést.

A szervezők az újságírókat arra kérték, hogy lassan és jól artikuláltan kérdezzenek, ha pedig késik a válasz, az nem a robotok hibája, hanem az internetkapcsolaté. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy elfogultság és érzelmek hiánya miatt a humanoid robotok nagyobb hatékonysággal irányíthatnának, mint az emberek. Ráadásul hatalmas mennyiségű adatot tudnak feldolgozni, hogy a legjobb döntéseket hozzák.

Grace megígérte, együtt dolgozik majd az emberekkel, és egyetlen munkahelyet sem vesz el. Ameca robot cáfolta, hogy valamikor is az emberek ellen fordulnának. Én hiszek neki. Akkor ugyanis kiknek tartanának sajtótájékoztatót?