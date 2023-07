Miért nem találni árusokat a békéscsabai piac új részén? Teljesen kihalt a terület, pedig ünnepélyes keretek között átadták – ilyen kérdések és vélemények érkeztek a beruházás lezárását követően. Kozma János, a piacot üzemeltető vagyonkezelő zrt. vezérigazgatója pedig megadta a válaszokat, és teljesen érthető indokokat hozott fel. Csak az építészeti munkálatok fejeződtek be, ahhoz, hogy be is lakhassák azt a kereskedők, szükség van bizonyos átalakításokra. Hiszen minden árusnak más az igénye: szüksége van polcra, pultra, adott esetben pedig próbafülkére.

A nagyszabású fejlesztés a Modern Városok Program keretében valósult meg csaknem 8,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból. Az összegben benne van a Kétegyházi úti, 9 ezer négyzetméteres nagybani piac kialakítása; a gazdabolt melletti, háromszáz kocsi fogadására alkalmas parkolóház építése is; azaz nem csak az új pavilonok és az új, 6 ezer négyzetméteres fedett-nyitott, egy kis zárt részt is tartalmazó vásárcsarnok építése került ennyibe. Sőt, a piac környéke, a Szabó Dezső, az Illésházi és a Trefort utca is teljesen más képet mutat, mint pár éve.

Az, hogy szükség volt-e ekkora, több mint 8 milliárd forintos beruházásra, hogy ettől a fejlesztéstől modernebb lett-e Békéscsaba, szintén többekben felvetődött. Szerintem csak rá kell nézni a környékre. Végre lehet hol parkolni. Végre le lehet ülni zöld környezetben a piac kellős közepén. Végre nem sátrak alatt, omladozó épületek mellett értékesíthetik portékáikat a kereskedők. Nyár végétől – akkorra költöznek át az árusok a parkolóházból – olyan nyüzsgő, egyben modern piaca lesz Békéscsabának, hogy senki nem kérdőjelezi majd meg, szükség volt-e erre.