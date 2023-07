Örökségünk megőrzése a mindennapjaink része, amit a hagyományok ápolásával és a történelmünk megismerésével érhetünk el. Persze minden országnak, és azon belül minden településnek megvan a maga története, jeles eseményei és híres személyei. Így van ez Szarvason is, ahol Tessedik Sámuel emlékét és tanításait őrzik, aki a város evangélikus lelkésze volt, több mint ötven éven át. Szolgálata alatt iskolát alapított, fellendítette a helyi mezőgazdaságot, a parasztság életét, az emberek egészségét és sorsát is a szívén viselte. Nem csoda tehát, hogy máig tisztelettel emlékeznek rá, színdarabot alkotnak, és intézményt neveznek el róla, valamint az ő élete és tevékenysége köré szerveznek különböző programokat, eseményeket.

Most pedig egy különleges dolgot találtak ki a lelkészre való emlékezéshez kapcsolódva. Mégpedig megalkották a Tessedik kenyeret, ami egyben a város kenyere is lett. Persze nem csupán a nevet örökölte meg a péktermék, hanem a beltartalma is a lelkész tevékenységét idézi. Ízesíti ugyanis fehér eper, aminek jelentősége, hogy az eperfát Tessedik Sámuel terjesztette el Szarvas környékén, valamint van benne akácméz is, hiszen az akácfát is ő honosította Békés vármegyében.

A kenyér megalkotása tehát Tessedikhez méltó emlék, a nevéhez fűződő újítások sorának pedig biztosan nem jelenti a végét. A szarvasiaknak ugyanis fontos az emlékezés. Jó példát állítanak ezzel mindenki elé, amit érdemes utánuk csinálni.