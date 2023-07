Olyan csúnya, hogy lassan szép. A világ legrondább ebéről van szó, egy hétéves, kínai meztelen kutyáról. Amerikában már 20 éve tartják meg a kutyacsúnyaság-versenyt, idén Scooter nyert. A verseny célja azonban nem az, hogy kicsúfolják a győztest. A szervezők ezzel is szeretnének rámutatni, hogy egy-egy testi hiba vagy fajtától eltérő, meglepő jegy nem befolyásolja egy állat jellemét, attól még szeretett társunk lehet.

Scooter története természetesen vetekszik egy igazi amerikai, hollywoodi sztorival. Sorsa már születésekor majdnem megpecsételődött. Fejletlen hátsó lábakkal jött a világra, ezért tenyésztője arra kérte az állatorvost, hogy altassa el. A doktor megtagadta a kérést, a jószág így életben maradt, majd csodás gazdára talált.

Mindez azért jutott eszembe, mert amíg a feleségem és a lányom nyaralt, Picúr kutyánkkal itthon maradtam. Nevét már súlyban kinőtte, nehezebben is jár, de ahogy az emberre nézni tud… Nos, akkor egyből indul enni adni neki. Falusi gyerekként sokáig kitartottam amellett, hogy a kutyának kint a helye, Picúr azonban már nemcsak a szobában, hanem velem egy ágyban is aludt. A fajtája Cavalier King Charles spániel, Nagykanizsáról került hozzánk gyönyörű kölyökként. Még sört is fizettek (nekem), ha megsimogathatták. Az idő vasfoga, és egy baleset nyomokat hagyott rajta, nekünk viszont akkor is ő legszebb. Lehet, hogy ma már nagy eséllyel nyerne kutyakövérség- vagy kutyacsúnyaság-versenyt, de azt mondják, ebből semmi nem látszik, ha velem van.