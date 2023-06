Egyre több helyen ismerik fel, hogy a gyerekeket minél előbb el kell kezdeni megtanítani a közlekedési ismeretekre, vagy legalább annak legfontosabb alapjaira. Csak Közép-Békésben Gyulán, Békéscsabán és Békésen is tartanak ilyen foglalkozásokat, és közlekedési parkok, az óvodásoknak és iskolásoknak kialakított közlekedési pályák is szolgálják mindezt.

A kerékpározás egyébként évről évre egyre nagyobb teret nyer térségükben és országosan is, illetve egyre népszerűbbek a rollerek is, ami új kihívásokat jelent. Nem véletlenül kerül elő időre időre az ötlet, hogy valamiféle vizsgát a kerékpárosoknak is tenniük kellene. Ez mind a saját, mind a forgalom egészére egyfajta biztonságot jelentene, és az állandó változásokra is reagálna.

Eközben kis túlzással sem lehet azt mondani, hogy mindenki másokra odafigyelve közlekedik. A bringások gyakran kihajtanak az autósok elé, saját kerékpárostársaikra sem ügyelnek, és az autósok egy része is türelmetlen. Biztos vagyok benne, hogy többségük teljes egészében tisztában van a szabályokkal és az előírásokkal, valamiért mégsem tesz eleget azoknak. Persze mindenki siet valahová, de ez sem lehet magyarázat az egészre.

Nagyon kellenek a közlekedési ismeretek, nagyon kell a szabályok ismerete, a megfelelő tudás, de a tolerancia, az empátia, az odafigyelés, a türelem is kiemelt tényező. Ezeket viszont nem feltétlenül lehet tankönyvekből és online órákon elsajátítani.