Nagyon népszerű az az alkalmazás, amin ruhákat, kiegészítőket lehet eladni. Persze, ilyen oldalak korábban is léteztek, és ott nemcsak ruhaneműt, hanem mindenféle használati eszközt, sőt, állatokat is árultak. Ez az alkalmazás viszont az eddigi felületek pozitívumait ötvözi – gondoltam én is korábban, mikor elkezdtem használni. Hiszen, ki ne akarna pénzt keresni a megunt, de jó állapotban lévő cuccaival, amik csak a helyet foglalják? De kezd kialakulni néhány, számomra érthetetlen tendencia. Többek között az, hogy az emberek nem igazán akarnak fizetni.

Az érthető, hogy a legtöbben főként a márkás vagy címkés ruhákat keresik. Viszont, mivel azokat is szinte féláron árulják (többért nem vinnék el), és még azt is lealkudják, a jó, sőt, kiváló állapotban lévő egyéb holmikat már nem is lehet eladni reális áron, csak pár száz forintért. Ehhez még hozzáadódik a szállítási költség, ami a kezdetek óta megduplázódott: 400 helyett 900 Forint . A gyakorlatban tehát, ha egy 2000 Forintot érő, használt nadrágot árul valaki, azt maximum 1500 forintért hirdetheti, afölött nem vennék meg. És, mivel szállítással az már 2400 forint, így az 1500 forint is túl sok a vevőnek a termékért.

Egy másik új szokás a becsomagolt ruha mellé valamilyen extra ajándékot – csokit, cukrot, gyermekeknek színezőt – beletenni. Normális keretek között ez egy kedves gesztus. Viszont már szinte elvárás, hogy mindenki így csinálja. Egy párszáz forintért eladott ruhánál így végül nem keres az ember, de még talán rá is fizet...