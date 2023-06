Laktam olyan helyen, ahol csiripeltek a madarak; olyan helyen, ahol a forgalom zajára aludtam el és ébredtem fel. Tudom, miről beszélnek a Dobozi út mellett élők, pontosan ezért nem is költöznék oda. De nem lehet a panaszaikat egy legyintéssel elintézni, hogy miért mentek oda. Mindig vannak újabb, felkapott békéscsabai városrészek, és mindenhol akadnak problémák: a belvárosban a galambok, a Dobozi úton a zaj, a forgalom, míg a Keleti- és a Borjúréti-kertekben az utak, járdák, a Kenderföldeken pedig a vezetékes ivóvíz hiánya.

Elég gyakran autózom a Dobozi úton, és igaz, hogy előfordulnak száguldozók, akik 90-nel hajtanak a 60-as táblánál és előzgetnek, balesetek szerencsére nem sűrűn fordulnak elő, akkor sem, ha a pár esetet is soknak vélik a környékben élők. Zebrára pedig több helyen lenne szükség a városban: nemcsak a Dobozi úton, de Jaminában, a Pataky-Kolozsvári-Franklin utcák sarkán is. Tudom, hogy nem lehet csak úgy felfesteni néhány fehér csíkot, hiszen kellenek tervek, engedélyek, megmosolyogtató azért, hogy hány millió forintba kerül egy zebra.

Szóval adódnak problémák. Azt viszont, hogy ezeket orvosolni kell-e egyáltalán, mert annyira valósak és égetőek, és hogy ez kinek a feladata, nem árt több szempontból is megvizsgálni. De ha egyetlen balesetet is meg lehet előzni egy zebrával vagy egy sebességkorlátozó táblával, szerintem érdemes megvalósítani, kihelyezni; nem kellene megvárni azt, hogy bekövetkezzen egy tragédia. Addig is a Dobozi úton élők helyében én kitennék az út szélére egy madárijesztőt, a jelmezboltból beszereznék rá egy egyenruhát, illetve vásárolnék és kipakolnék elé egy háromlábú állványt.