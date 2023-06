Megint emelik az ebéd árát Békéscsabán. Amíg tavaly nyáron az óvodákban, valamint az általános iskolában egy tízórai, egy ebéd és egy uzsonna 464 forintba, illetve 604 forintba került, egy középiskolai ebédért pedig 416 forintot kellett fizetni, addig szeptember 1-jétől az árak 857, 1112 és 767 forintra változnak. Akárhogy számolom, ez 84 százalékos drágulást jelent egy év alatt.

Nőttek az élelmiszerárak, hogy a vállalkozások számára immár nem elérhető a rezsicsökkentés, tehát megemelkedtek az ezzel kapcsolatos költségek is, továbbá a konyhai dolgozóknak is többet kell adni, mivel nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum. De a 84 százalék így is soknak tűnik, főleg, hogy a kormány számos intézkedéssel – például pont az élelmiszerárak letörésével – azért harcol, hogy év végére egyszámjegyű legyen az infláció.

A minőséget persze meg kell fizetni, és ez leginkább akkor fontos, ha gyerekekről, az ő egészségükről, a nekik adott ételről van szó. Noha működik a közétkeztetési tanács, és az elmondások szerint a korábbi negatív visszajelzések immár pozitívak, én azért tudok kritikákról.

A szám, hogy 1-től 5-ig tartó skálán összesítve, átlagolva 4,79-es osztályzatot kaptak az ebédek, arra utal, hogy a minőség remek. A szülőknek szóló kóstoltatások 158 napon át zajlottak 17 helyszínen, óvodákban, általános és középiskolákban, és ezeken csaknem ezren vettek részt. Mindez azt jelenti, hogy egy napon átlagosan hatan kóstolták meg az ételt. Azaz napi hat szülő szerint volt finom az adott ebéd.

Miközben Békéscsabán napról napra egyébként több ezer gyermek étkezik. Én azért kíváncsi lennék a többi szülő és gyerek véleményére is. Persze a menzával soha nem volt mindig mindenki megelégedve, de nyilván a szolgáltatónak is ki kell gazdálkodnia az áremelkedéseket, a szülők pedig majd eldöntik, ennyit fizetnek-e érte, vagy megoldják másképp a fiatalok étkeztetését.