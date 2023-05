A világ legdrágább ételeinél nincs az első tízben a spenótfőzelék és a tejbegríz sem. A „zuhanyhíradó” szerint azonban idén nyáron a balatoni lángos vagy palacsinta még odakerülhet. A fehérgyöngy albínóról egy régi német filmsorozat címe jutott azonnal eszembe: Nem kell mindig kaviár. Az említett finomságból egy kiló ugyanis 2,3 millió forintot kóstál.

Kivagyok a wagyu steak-től is, ami japán marhából készül. A fajtiszta wagyu marhákat sörrel itatják, masszírozzák őket, és klasszikus zenét játszanak nekik. A hentesnél zenés felár nélkül is 115 ezer forint egy kiló ilyen hús. Maradva Ázsiánál, Kínában a szalangána fecske nyálával összetapasztott fészekből készítenek levest. A fészket, ami apró halakból, algákból áll, csirkehúslevesben megfőzik, és zöldségekkel ízesítik. A fészek kilónkénti ára 768 ezer forint. Megpróbálhatjuk eresz alatti békési fecskefészekből is elkészíteni, biztosan olcsóbb, de ártunk vele a madaraknak, és szerintem magunknak is.

Egy különleges jávorszarvas sajtot csak egy svédországi farmon állítanak elő. Külsőre a fetához hasonlít, az ára már kevésbé. Egy kiló ugyanis 275 ezer forint. Ha ilyet látnék, gyorsan trappolnék a trappistához. Mégiscsak a miénk, de még „Pistára” is panaszkodunk, milyen drága. A Jamón Ibérico sonkát Spanyolországban készítik, egy kiló százezer forint. A hozzá szükséges ibériai sertéseket kizárólag makkal etetik. Ennél a fajtánál tehát biztosan áll a mondás: Éhes disznó makkal álmodik. Én meg kolbásszal, és milyen jó, hogy a spájzunkban nincs is rajta árcédula.