Ezekben a napokban fontos útjelzőhöz, fontos állomáshoz érkeznek a végzős fiatalok, akik most teszik le az érettségi, illetve a záróvizsgájukat. Talán nem túlzás, hogy ilyenkor a fél ország szíve kicsit együtt dobban a diákokkal, és magukban nagyon sokan eljátszanak a gondolattal, hogy ha annak idején ők kaptak volna hasonló feladatot, feladatokat, akkor miként boldogultak volna azokkal.

Ilyenkor önkéntelenül is azért szurkolunk, hogy minél jobb, minél könnyebben megoldható tesztek érkezzenek, s kicsit, ha csak képzeletben is, de ott ülünk a végzősökkel az osztálytermekben, zavartan ellenőrizzük, hogy fog-e a tollunk, van-e elég póttollunk, és főként van-e elég tudásunk vagy jó szerencsénk az érettségi megoldásához.

Furcsa napok és hetek ezek, mert a fiatalok egyszerre élik át a jövőbe vezető út egyik meghatározó pillanatát, miközben még ott van velük a jelen, ami néhány nap múlva múlttá változik majd. Amit eddig biztosnak és állandónak gondoltak, hamarosan távolivá válhat, és valami új, valami egészen más sejlik fel valahol messze.

Sokan azt mondják, hogy a kapcsolatok, a barátságok nagy részét az iskolai évekből őrzi meg az ember egész életén át. Azért is különlegesek ezek a hónapok a diákok számára, mert most nagyon sok minden eldől ebből a szempontból is. S ha egy kis segítséggel, egy kis iránymutatással erre is tudnak figyelni, múlt, jelen és jövő együtt képez majd számukra egy különleges egységet akár a következő évtizedeikben.