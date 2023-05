Elérkezett a tavasz, végre a jó idő is, ami "remek" alapot ad az a tavaszi nagytakarításnak, a kinti munkálatoknak. Én mindig nehezen szánom rá magamat a selejtezésekre, hiszen rengeteg időt és energiát igényel, valamint fizikailag is igénybe veszi az embert. Érdemes hát ezt a folyamatot is megtervezni, előkészíteni, felkészülni eszközökkel - tisztítószerekkel, dobozokkal, zsákokkal. És még mindezek előtt járjunk utána annak, hogy a feleslegessé vált, ám még jó állapotban lévő használati tárgyainkat hol tudjuk leadni, ezzel segítve a nehezebb körülmények között élőkön is.

Akármennyire bagatellnek tűnik, számomra mindig a ruhatáramban történő selejtezés jelenti a legnagyobb kihívást. Egyrészt fizikailag, hiszen mindent kipakolni, átnézni, felpróbálni elég fárasztó tud lenni. Másrészt érzelmileg is - mondjuk úgy - megterhelő. Sok esetben dilemmázok, épp melyik ruhadarabtól szabaduljak meg, ami már régen nem volt rajtam, és csak foglalja a helyet, azonban valamiért érzelmileg kötődöm hozzá.

De nem csak a takarításra, szortírozásra, ház körüli munkálatokra alkalmas ez az időszak. Ha a környezetünk rendezett, az már fél siker, de ilyenkor "rendet tehetünk" a testünkben és a lelkünkben egyaránt. Mozogjunk, töltsük fel szervezetünket vitaminokkal, értékes tápanyagokkal, amiből erőt meríthetünk, elkerülve a tavaszi fáradtságot a kiürült raktárak miatt. Lelkileg is töltődjünk, iktassunk be akár rövidebb pihenő időszakokat a mindennapokba, amikor tényleg csak azt csináljuk, ami örömöt jelent számunkra.