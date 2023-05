A naptárt se kell nézni, elég, ha az ismerőseink közösségi felületére feltöltött fotók között mazsolázunk. Tudhatjuk, hogy itt a május, ballagási mosolyalbumokkal, anyák és gyermek napi képekkel töltik fel és meg a hétvégéket a posztolók. Azt megelőzte a repceföldek semmihez se hasonlítható, sárgálló tengere, amit szintén előszeretettel fotóztak és adták tudtára a világnak, hogy éppen ott jártak és megpillantották e növény páratlan szépségét.

Aki sokat utazik, rácsodálkozhat a természet kínálta megannyi, egyszerű és figyelemfelkeltő különlegességeire. Magam is ezt teszem. Értékelem az előttem felröppenő, vagy az útszéli fákon prédára leső vadmadarakat, a földeken szorgoskodó gazdálkodókat, a dűlőutak menti fasorok látványát. Ám a fotózást másokra hagyom.

Ismét van fantáziát megmozgató, témát kínáló aktualitás: a repce után májusban virágzik szinte a legtöbb növény, köztük a pipacs is. Olvastam valahol, a vadvirágok királynőjének is nevezik. Egy ismerősöm viszont azt mondta, ahol pipacsmezőt látok, ott bizony a gazdálkodó nem biztos, hogy boldog. Az általa elvetett növényei kárára pompázik a feltűnő ,,piroska,,. Elárulom, nem értek hozzá, ezért elolvastam s valóban: az őszi vetésű kultúrákban okoz kárt, terméscsökkenést. Messziről jelzi, hogy a táblán milyen minőségű a gyomirtás. De szurkolok a növénytermesztőknek, hogy legyen jó évük - annak ellenére, hogy látni itt-ott, szántőföldek szélén pipacsot. Szurkolok a fotózást kedvelőknek is, hogy megtalálják a legszebb pipacskirálynőt. S azután várom a következő fotótémát.