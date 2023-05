Szeretem Békéscsabát, de bevallom, néha irigykedem azokra, akik nagyobb városban élnek, főként azért, hogy mennyivel több lehetőségük van a szabadidős programok tekintetében is. Viszont örömmel látom, mennyit fejlődött az elmúlt években szülővárosom.

Szeretem például a főteret – sok potenciál van benne, amit a városvezetés és a különböző szervezetek, egyesületek rendszeresen ki is használnak, változatos programokkal és élettel töltik meg a Szent István teret. Örömmel vettem a Bird elektromos rollerhálózat bevezetését is, amivel szerintem sikerült még egy lépést tennie a városnak a fejlődés felé, illetve a fenntartható, környezetbarát közlekedés irányába. Meg kell említenem a megújult Napsugár Bábszínházat is, mely pénteken nyílik meg ünnepélyes keretek között a Munkácsy Negyed szívében, a Csabai Pünkösdi Forgatag keretében, a felújított és bővített Urszinyi-Beliczey-kúriában.

Azok számára pedig, akik szabadtéri, családi programra vágynak, sportolnának vagy a természetben szeretnének több időt eltölteni, tökéletes helyszín a CsabaPark. Rekortán futópálya, szabadtéri kondigépek, játszótér, étterem, bormúzeum, büfé és egy nagy rendezvény komplexum várja a látogatókat, ráadásul a közelmúltban nyílt meg a kalandpark is. Az adrenalin szerelmeseinek nyújt szórakozást a hófánk pálya, a mászófal és az ügyességi mászópálya is, a még bátrabbak pedig lecsúszhatnak a 270 méter hosszú drótkötélpályán is a tó fölött. Utóbbit volt szerencsém kipróbálni – az biztos, hogy egyszer nem volt elég.