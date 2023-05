A tej csodákra képes, dobozban is. Nyitás előtt értem oda egy csabai nagybolthoz, a sor végtelennek tűnt. Egyik barátomtól tudtam meg, a tej hozott össze ennyi embert. Úgy leakciózták, hogy az csuda. Másért mentem, de a tejes raklapoknál kötöttem ki. Zsugorszámra fogyott a bociszörp, lényegében tömegjelenet alakult ki. Beértem öt dobozzal, de ezt is csak azért vettem, mert ha édesanyám megtudja, hogy ott voltam a literenkénti 209 forintos tejnél, és nem vásároltam belőle, megnézhetem magam. Barátom is édesanyja kedvéért vállalta a korai boltlátogatást. Jól tette, mert pillanatok alatt elkapkodták a szállítmányt.

Közben barátom édesapjáról mesélt egy üzleti sztorit. Kapta a hírt az apuka, hogy friss köröm van csabai vásárcsarnokban. Elgyalogolt, bevásárolt, de hazafelé megnyúlt a nejlonstanyiszli, és a körmök veszélybe kerültek. Ahogy odakapott, egy járdahibában kiment a bokája, és elesett. Fel akart állni, mintha mi sem történt volna, de gyermekek és tanáruk siettek segítségére. Hiába magyarázta, hogy semmi baja, hívták a mentőket. Jött arra azonban egy szomszéd, akinek szólt, hogy hívja feleségét, jöjjön a körömért. Az apukát a kórházból a vizsgálatok után kiengedték, és amikor gyermeke ment este látogatni, már hagymaillat lengte be a konyhát.

Remélem, barátom az édesanyjával és a tejekkel sikeresen hazaért. Így ha nem is körömpörkölt, de akár tejbegríz is főhetett. És mennyivel jobban tud esni, ha kétszáz, és nem háromszáz-négyszáz forintos tejből készül.