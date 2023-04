A békéscsabai Wenckheim turista- és kerékpárút is bekerült azon 11 bicikliút közé, amelyek esélyesek arra, hogy elnyerjék Az év kerékpárútja címet. A szavazás most is zajlik, április 30-ig tart az Aktív Magyarország Facebook oldalán.

Ahogy a Wenckheim turista- és kerékpárútról készült videó melletti leírásban fogalmaztak, egy vadonatúj bakancslistás bringaútról van szó, amelynek vonalán haladva felfedezhetők a Körösök völgye kastélyai. A pósteleki kastélyrom és a szabadkígyósi, nemrég felújított kastély mellett csodás természeti látnivalókat is felfedezhetnek az érdeklődők, például az Élővíz-csatorna mentén, de én hozzáteszem, hogy a jaminai bányatavak mellett, akár Gerla és Póstelek között haladva is.

Bár azt írták, hogy a nagyjából 32 kilométeres kör másfél óra alatt teljesíthető, szerintem akár egy vagy több napot is el lehet tölteni a térségben csak a bicikliút miatt, és úgy, hogy egy percet sem unatkozik a bringás: hiszen csak a szabadkígyósi kastélyban elidőzhetünk egy egész napot.

Noha már az is nagy szó, hogy jelölést kapott a Wenckheim turista- és kerékpárút, ahogy Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke is kiemelte, egy jó szereplés sokat jelenthetne abban, hogy még népszerűbbé válhasson Békéscsaba és térsége turisztikai szempontból.

Erre minden esély meg is van, hiszen a minap, amikor ránéztem a voksolás állására, a Wenckheim turista- és kerékpárút vezetett, ráadásul toronymagasan: több mint 800 lájkot zsebelt be, és a bicikliutat propagáló kisfilmet nézték meg a legtöbben, több mint 4,5 ezren. A szavazás azonban nem zárult le, továbbra is szükség van a voksokra, hogy tényleg a békéscsabai beruházás legyen a befutó. Azt is mondhatnám: tekerni kell egészen a célig.