Medovik, sernik, pavé. Ez az első három. A kladdkaka és a valassky frgál is benne van az első ötben. Csak azért nem említettem a negyedik japán sajttortát, mert akkor könnyebben kiderül, hogy az előbbiek is sütemények lehetnek. Találgatni azért lehet, hogy melyik finomságot hol készítik. Nekem a valassky frgál volt gyanús, hogy szlovák vagy cseh lehet a hangzása és a mássalhangzók sokasága miatt. Azt ugyanis tudom, hogy a zmrzlina fagylaltot jelent szlovákul és csehül is. Ezt hozzák fel példaként az extrém mértékű mássalhangzó-torlódásra. Amikor pedig a német külföldi kapcsolatok intézete egy nemzetközi felhívás keretében a világ legszebb szavait kereste, a zmrzlina is felkerült a listára.

No, de vissza a sütikhez, a TasteAtlasnak, az ízek enciklopédiájának munkatársai állították össze a ranglistát, hogy milyen szempontok alapján, arról nem szól a fáma. Mindenesetre a lengyelek irányában szerintem elfogultak, ugyanis három süteményük is szerepel az első tízben. A sernik is az, a medovik orosz, a pavé brazil. És hogy hol vannak a mieink? A százas lista legelőkelőbb, 35. helyén a krémes, míg az 51-en az Esterházy-torta található. A somlói galuska az 56., a Dobos-torta a 64., a zserbó a 66. helyet szerezte meg.

Nem tudom azonban, hogy a világatlasz készítői hol ették például a zserbót. Ami biztos, nem Kondoroson, édesanyámnál, mert akkor kétlem, hogy a medovik, az orosz, mézes krémes torta nyert volna. No, de lelkük rajta. Legalább több maradt nekünk.

