Ők képviselik Békés megyét a regionális fordulóban

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, véget ért a Tündérszépek 2021 megyei fordulója. Megkérdeztük a továbbjutott lányokat, hogy mit szólnak ahhoz, hogy ők képviselhetik Békés megyét a regionális fordulóban.

Fazekas Vivien elárulta, nagyon örül annak, hogy elsőként jutott tovább a regionális fordulóba, hiszen korábban naponta nézte szavazatainak számát, amik alapján nem gondolt a dobogóra, pláne annak legfelső fokára. Az utolsó napokban azonban inkább nem figyelte, helyette a munkájára koncentrált. Most pedig boldogan fogadta a zsűri döntését. Végül elmondta, már több szépségversenyen is szerepelt, volt olyan is, amikor Békés megyét képviselte, amit szívesen tesz meg újra a Tündérszépek 2021 regionális szakaszában.

Nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy én is továbbjutottam – mondta el megkeresésünkre Dudoma Borbála. Ezzel egy kisebb álmom teljesült, hiszen mindig is modell szerettem volna lenni és úgy érzem, hogy ez segített abban, hogy elérjem a céljaimat. Szeretnék a versenyben minél tovább eljutni. Nyilván a cél győzelem, és hogy minél többen megismerjenek, de már így is nagyon boldog vagyok.

Báthori Dominikától megtudtuk, nagyon örül helyezésének, amire annak ellenére sem számított, hogy mindenki azt mondogatta a környezetében, hogy be fog kerülni a regionális fordulóba. Ez végül tényleg megtörtént, aminek hírére meghatódott. A továbbjutásról pedig elmondta, boldogan képviseli majd Békés megyét és mindent meg fog tenni azért, hogy innen nyerje meg valaki a Tündérszépek 2021-et. Persze álmai között szerepel, hogy a korona az ő fejére kerül a végén.

Szombati Tímea pedig elmondta, számára hatalmas élmény és egy nagyon jó visszaigazolás a közönségdíj arról, hogy van helye a versenyben. Igyekszik a továbbiakban is odatenni magát, hogy minél tovább menetelhessen a szépségversenyben.

A Regionális előválogatóról A regionális előválogató március 26-án indul és április 6-ig tart. Megyénként 4 versenyző, régiónként 12 hölgy száll versenybe a továbbjutásért. A regionális előválogatóból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző jut tovább az országos döntőbe, a közönség szavazatai alapján legmagasabb értékelést kapott versenyzők pedig a Központi közönség szavazásba jutnak, ahol a régiók közönségdíjasai méretnek meg az utolsó szabad helyért az országos döntőben.

