Végre itt a Coldplay nyolcadik stúdiólemeze

A zenekar új lemezének borítóját egy 1919-es fotó inspirálta.

Dupla lemez, 53 percnyi ikonikus Coldplay stílus: megjelent a zenekar nyolcadik stúdióalbuma, az “Everyday Life”.

Chris Martin zenekara különleges, multikulti lemezt adott ki, amelyről több dal máris teljesen elvarázsolta a rajongókat. Az elsőként bemutatott „Orphans” című dal klipje máris több, mint 40 millió megtekintésnél jár.

A közönség hamar megszerette az ”Arabesque” című szerzeményt is, milliók könnyezték végig a „Daddy” című dal animációs klipjét, és a lemez címadó dala, az “Everyday Life” is nagyot ment a zenemegosztókon.

A dupla albumot két részre osztotta a zenekar, a repertoár első fele a “Sunrise”, azaz napkelte, a második fele pedig a “Sunset”, azaz napnyugta címet kapta.

A november 22-én boltokba került Everyday Life azért is különleges kiadvány, mert a borítót a Coldplay gitárosának, Jonny Bucklandnak nagyapja, és az ő zenekarának egy 1919-es fotója inspirálta.

A brit együttesnek olyan slágereket köszönhetünk, mint a Spotify-on több mint 1 milliárd streamet generáló The Chainsmokers-el közös „Something Just Like This”, vagy a nagysikerű „Paradise” című daluk, ami a YouTube-on több, mint 1 milliárd megtekintésnél jár.

Borítókép: a Coldplay koncertje 2017-ben