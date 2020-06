Szilágyi István fia egy ideje már nem volt önmaga

Senki nem tud napirendre térni a brutális gyilkosság fölött. Megannyi kérdés merült fel az eset kapcsán, amelyekre aligha kaphatunk választ. Azonban vannak, akik tudják, hogy milyen események sorozata vezetett a család fájdalmas széthullásához.

Megdöbbentő családi tragédia rázta meg az országot május 3-án, amikor a legendás művészt, Szilágyi Istvánt holtan találták rákosligeti otthonában. A kegyetlen gyilkosság körülményei a mai napig nem tisztázottak, de a legtöbb bizonyíték arra utal, hogy a színész fia, Péter követte el rettenetes tettet. A tragédia valódi okairól számos találgatás látott napvilágot – írta a HOT! összeállítása alapján a Vasárnap Reggel.

„Nagyon boldog család voltunk”

Közel egy hónappal a tragédia után Jolika néni az otthonában fogadta a hot! munkatársait, és szomorkás mosollyal idézte fel a boldog időket, miközben Péter gyerekkori képe is előkerült a családi fotóalbumból.

Sokat költöztünk ugyan, de nagyon boldog család voltunk. Péter jó fiú volt, egyedüli gyerekként ő volt a szemünk fénye. Már egészen fiatalon érdekelte a szobrászat, ráadásul még erősebb gesztusokkal is dolgozott, mint én. Sok munkája még ma is megvan. A színészetbe is belekóstolt, de végül sikeres operatőr lett. Boldog idők voltak ezek, amikor még gondtalanul éltünk – sóhajtott Jolika néni.

Sztankaytól kapta a becenevét

Szilágyi Istvánt az egész szakma Pityi bácsiként ismerte, ám azt már kevesen tudják, hogyan ragadt rá ez a név.

A főiskolán egy alkalommal az osztályfőnöke, Básti Lajos szólította így, és Sztankay István ezentúl így hívta. A szakma pedig már így ismerte meg.

Gyerekkori trauma

Ám a boldog gyerekkort egy családi titok árnyékolta be, egy borzalmas trauma, amelynek emlékét Pityi bácsi (Szilágyi István – a szerk.) egy életen át cipelte magával.

Művészszülők fiaként Péternek nem volt könnyű gyerekkora. A szülei többször szakítottak, évekig külön éltek; ez nagyon megviselte a gyereket. Ráadásul egy játékos birkózás során Pétert olyan szerencsétlenül fogta le az apja, hogy a fiúnak súlyosan megrepedt a gerince. Hátmerevítővel jött ki a kórházból, és újra kellett tanulnia járni. Pista bácsi becsületes és jó ember volt, aki sosem bántott senkit. Emiatt sosem tudott megbocsátani magának. Ezt a súlyos lelki terhet egy életen át cipelte, és ezért is engedett meg mindent az egyetlen fiának – idézte fel a több mint negyven évvel ezelőtti esetet a család közeli barátja, aki a neve elhallgatását kérte.

Országszerte láthatók Jolán szobrai Az elhunyt színész felesége, Humenyánszky Jolán tizenöt éves kora óta alkot, elvégezte a képzőművészeti főiskolát is, elismert és sikeres szobrászművész lett. Számtalan alkotása magánkézben van, de tizenkét általa megformált köztéri szobor ma is Budapest és több vidéki város ékessége.

Alkohol és gyógyszerek

Bár Péternek az apja ellen elkövetett tette megbocsáthatatlan, sokan úgy vélik, hogy az alkohol és a gyógyszerek együttes használata váltotta ki az agresszív viselkedést, ami gyilkosságba torkollott.

Péter sosem volt erőszakos ember, de az alkohol rossz hatással volt rá. A fia alig volt hároméves, amikor elvált tőle a felesége, aki nem tűrte az italozást otthon. Bár Péter szerette volna újrakezdeni, ez nem sikerült. Azt csak ő tudná megmondani, miért kezdett ekkoriban lecsúszni a lejtőn. Előfordult, hogy a gyógyszerek mellett alkoholt is fogyasztott, ilyenkor már nem volt önmaga. Tovább rontott a helyzeten a hét hónapnyi börtönbüntetése, amit azért kapott, mert a vád szerint bántalmazta az apját. Pista bácsi sosem ütött vissza. Péter komoly kezelésre szorult, ám az utóbbi időben inkább a szülei gyógyszereit szedte. Jolika néni évtizedek óta mániás depresszióra szed orvosságot, és ezt a betegséget örökölhette Péter is – sóhajtott az informátor.

Nem tudtak bánni a pénzzel

Bár a hetvenes-nyolcvanas években a házaspárnak gondtalan élete volt, nyugdíjas korukra teljesen eladósodtak. Az utóbbi években már szinte nyomorban éltek a közel ötvenéves fiukkal, aki mentális problémákkal küzdött. A húszmilliós hiteltartozásuk még inkább nehezítette az életüket.

Ők hárman egy különleges szimbiózisban éltek, és bár sokat veszekedtek, nagyon szerették egymást. Amikor a rákosligeti házat bővíteni akarták, az építésvezető lelépett a pénzükkel, így kénytelenek voltak hitelt felvenni, hogy befejezzék az építkezést. De nem tudtak bánni a pénzzel, így elúszott mindenük – mondta az informátor.

Borítókép: Szilágyi István temetése az Új Köztemetőben 2020. május 22-én