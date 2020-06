Titokban újra anya lett a világhírű színésznő

Heath Ledger lánya kis testvért kapott, miután Michelle Williams életet adott második gyermekének.

Amióta Heath Ledger tragikus hirtelenséggel elhunyt 2008-ban, lánya édesanyja, Michelle Williams betegesen óvja a magánéletét a nyilvánosságtól

– írja a Ripost.

Utólag tudták meg a rajongók azt is, hogy elvált első férjétől 2019-ben, majd nem sokkal később hozzáment jelenlegi párjához, Thomas Kailhoz. A filmes páros Michelle jól látható terhespocakja ellenére arról sem beszélt a médiának, hogy első közös gyermeküket várják, és a pici megérkezését is egy ismerős szivárogtatta ki most.

Pontosan nem is tudni, hogy

mikor lett kétszeres anya az Oscar-jelölt színésznő, és a baba neme sem ismert. De állítólag mindketten jól vannak.

Michelle Williams Ledger elvesztése után sokáig komoly lelki gondokkal küzdött, bár a tragédiakor már nem alkottak egy párt, de a legjobb barátok maradtak. Michelle többször beszélt arról, hogy Heath szelleme visszajár hozzá beszélgetni, hogy a lányukról érdeklődjön.

Borítókép: Michelle Williams amerikai színésznő a Wonderstruck című filmjének bemutatója alkalmából tartott fotózáson a 70. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2017. május 18-án