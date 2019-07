Selena Gomez az új Angelina Jolie szeretne lenni

Nagy hatással kíván lenni a világra.

Komoly női ideálokat által elért jelentőségű célokat tűzött ki maga elé Selena Gomez – írja cikkében a Hollywoodlife alapján a Híradó.

Bár még mindig csak 27 esztendős, mégis olyan csúcsokra akar törni, mint Angelina Jolie vagy Oprah Winfrey. Ha pedig pont ezt a két, világszerte ismert harcos, erős nőt nevezi meg példaképnek, akkor bizony nem tette alacsonyra a lécet.

A nemrég az UNICEF által a legifjabb jószolgálati nagykövetnek megválasztott Selena jobbá kívánja tenni a világot, ezt a megtisztelő címét pedig a folyamatos gyermekkórházi látogatásaiért kapta a világszervezettől.

Egy hozzá közel álló forrás pedig így nyilatkozott az énekesnőről: „Selena mindig is nagyon céltudatos volt, ha a tv-s vagy a popkarrierjéről volt szó. Azonban a jószolgálat, a jótékonykodás mindig erősen jelen volt eddig is az életében. Most viszont ezen a területen olyan magasságokba kíván törni, mint Angelina vagy Oprah, hogy mély nyomot hagyhasson a világban.”